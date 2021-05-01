الامارات | سالم عبدالرحمن يتصدر بطولة الشارقة للشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن سالم عبدالرحمن يتصدر بطولة الشارقة للشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر المصنف الأول محلياً، سالم عبدالرحمن، بطولة الشارقة الدولية الـ26 للشطرنج السريع، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتمكن عبدالرحمن من حصد العلامة الكاملة، بالفوز على كل من الاستاذ الدولي الكبير فيوريل، وطلال حلواني، وإبراهيم سلطان، وعلي عبدالعزيز، وديماكلنج اوليفر.

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