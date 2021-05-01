الامارات | الجزيرة أظهر مستوى عالياً في نهائي كأس اليد.. والشارقة حسمه بالخبرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة أظهر مستوى عالياً في نهائي كأس اليد.. والشارقة حسمه بالخبرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية في النادي، محمد عبيد، أن الفوز الصعب الذي حققه الشارقة على الجزيرة، أول من أمس، في الثواني الأخيرة بنتيجة «26-25»، في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة نادي الوصل بدبي، وقادت «الملك» إلى لقب ثامن تاريخياً في كأس رئيس الدولة لكرة اليد، دليل على أن المستويات التنافسية في مسابقات قوية، ولا تحتاج إلى تغيير، على حد تعبيره.

وقال محمد عبيد لـ«الإمارات اليوم»، إن «الجزيرة كان الطرف الأفضل في نهائي الكأس، ونجح في فرض التعادل طوال مراحل المباراة، قبل أن يصب فارق الخبرات في الثواني الأخيرة في مصلحة الشارقة، الذي تمكن من انتزاع انتصارٍ صعب للغاية، وحصد اللقب للمرة الثامنة بتاريخ مسيرته في البطولة، ما يدفعنا مجدداً إلى مطالبة اتحاد اللعبة بعدم المساس بمسابقات كرة اليد، وأنها ليست كما يدعي البعض بأنها بحاجة إلى تغيير، خصوصاً على نظام الدوري، البطولة الأهم في الموسم».

وأوضح: «رغم هيمنة الشارقة على ألقاب الموسم، إلا أن المستوى الذي قدمه الجزيرة في نهائي الكأس، جاء ليسلط الضوء على القوة التنافسية التي سادت جميع المسابقات، في ظل وجود فرق قوية، منها العين وشباب الأهلي والنصر، وحتى ظهور فرق بمستويات جيدة، مثل مليحة ودبا الحصن، وبالتالي المنافسة موجودة بين كل الفرق، والفارق دائماً في تفاصيل صغيرة، مثل الإعداد المبكر للموسم، واختيار اللاعبين الأجانب والمقيمين بعناية، ما يؤكد أن مقترح تغيير نظام الدوري الهادف إلى توفير مزيدٍ من المستويات التنافسية غير مبرر، ونحن في الشارقة نرفض المساس بنظام الدوري».

وأضاف: «بدلاً عن إجراء تغيير في نظام الدوري بإضافة أدوار جديدة، تحت ذريعة تأجيل الحسم، وزيادة الحدة التنافسية حتى مراحل متأخرة، بما يتنافى حتى مع هيكلة نظم الدوري المتعارف عليها في كل الدول العالمية، لم لا يتجه المطالبون بالتغيير إلى الضغط باتجاه إقامة مزيدٍ من المسابقات، مثل كأس النخبة التي يمكن أن تجمع فرق المقدمة، أو حتى توسيع نظام كأس السوبر، بما يحقق زيادة عدد المباريات».

من جهة أخرى، اعتذر الشارقة عن المشاركة في البطولة الآسيوية للأندية، التي تقام يونيو المقبل في السعودية، وقال عبيد: «الشارقة المتوج ببرونزية النسختين الأخيرتين، يرفض الذهاب في نسخة 2021 بهدف المشاركة فقط».

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