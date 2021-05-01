شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: موسيماني لم يحترم الجونة.. ورضا شحاتة نجم المباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يحترم فريق الجونة.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج "ستاد المصري اليوم" الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :"الأهلي لم يكن في أفضل حالاته في مباراة اليوم، وهذا بسبب حالة الإرهاق التي عليها اللاعبين نتيجة ضغط المباريات".

وأضاف:"موسيماني، لم يحترم نادي الجونة، بعدما قرر الدفع ببعض اللاعبين البدلاء"، مضيفا :"كان يجب على المدير الفني ان يدفع بالقوام الأساسي، ثم يدفع بالبدلاء بعد الاطمئنان على النتيجة".

وواصل :"رضا شحاتة، مدرب الجونة هو نجم المباراة الأول، حيث استغل غياب القوام الأساسي للاعبي الأهلي وخرج من اللقاء بالتعادل".

وكان الجونة تعادل مع الأهلي، بهدف لكل فريق، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على ستاد السلام، ضمن مؤجلات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.