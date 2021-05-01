شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: لم نقاتل من أجل الفوز على الجونة ولن نتحجج بضغط المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، أن لاعبي فريقه لم يقاتلون من أجل تحقيق الفوز خلال مباراة الجونة بمنافسات الدوري المصري.

وتعادل الأهلي أمام الجونة بهدف لكل منهما في مباراة احتضنها ملعب «السلام وي الأهلي» مساء الجمعة.

وأشار موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة:«أتحمل مسئولية التعادل أمام الجونة، ولكننا لم نقاتل من أجل الانتصار، ولن نتحجج بضغط المباريات وتلاحمها».

وانفعل المدير الفني للأهلى على أحد الصحفيين خلال المؤتمر بعد سؤال الأخير له حول أسباب الدفع بمحمد هاني واجراء تغيير دفاعي مبكر.