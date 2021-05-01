شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل الايحابي بنتيجة 1-1 مباراة فريقي الأهلي والجونة، التي احتضنها ملعب "السلام وي الأهلي" ضمن مؤجلات مسابقة الدوري المصري الممتاز للدوري المصري الممتاز 2020-2021.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 37 محتلاً المركز الثاني بينما رفع الجونة رصيده للنقطة 25 في المركز التاسع.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام غزل المحلة يوم الاثنين الموافق الثالث من مايو في تمام التاسعة والنصف مساءً بملعب المحلة.

وكان الأهلي قد حسم لقائه أمام المحلة في الدور الأول بالقاهرة بثلاثية نظيفة.