شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة : رضا شحاتة نجم مباراة الأهلي والجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، بالمستوى المميز الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، خلال مباراة الأهلي.

وكان الجونة تعادل مع الأهلي، بهدف لكل فريق، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على ستاد السلام، ضمن مؤجلات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» :«الجونة كسب نقطة من بوق الأسد، هذه النقطة ستعطي حافز للفريق في المباريات المقبلة».

وأضاف :«رضا شحاتة، المدير الفني لنادي الجونة، هو نجم المباراة، لعب على امكانيات لاعبيه وحصل على اللي عاوزه من المباراة».