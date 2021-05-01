شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحل ضيفًا على الإنتاج الحربى وديربى إسكندرانى بين سموحة والاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى الإنتاج الحربى نظيره فريق الإسماعيلى، فى التاسعة والنصف مساء السبت على استاد الأهلى والسلام، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى.

التقى الفريقان فى 15 مباراة، حيث فاز الإسماعيلى فى 8 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 23 هدفًا واستقبلت شباكه 14 هدفًا، وكلين شيت فى 7 مباريات.

على ملعب الإسماعيلى، فاز الدراويش فى 6 ، تعادل فى 1 وخسر فى 1، له 19 هدفًا وعليه 8 أهداف، وكلين شيت 4 مباريات، وعلى ملعب الإنتاج الحربى فاز 2 تعادل فى 3 وخسر فى 2 له 4 أهداف وعليه 6 أهداف، وكلين شيت 3 مباريات.

ويسعى إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الدراويش، إلى الفوز بالمباراة من أجل تقدم مركز النادى الإسماعيلى فى ترتيب جدول الدورى الممتاز ليليق باسم وتاريخ النادى. ويدخل فريق الإسماعيلى المباراة فى المركز 16 برصيد 14 نقطة، بينما يحتل الإنتاج الحربى المركز 18 برصيد 12 نقطة.

على الجانب الآخر، يعانى كشرى من أزمة هجومية فى ظل إيقاف محمد طلعت بجانب إصابة محمد عبدالمجيد فى العضلة الخلفية وغياب البديل القادر على سد فراغ الثنائى. فيما يستعيد فريق الإنتاج الحربى جهود مدافعه أحمد على فى مواجهة الإسماعيلى بعد غيابه عن مباراة الزمالك لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة سيراميكا بالدورى.

وفى لقاء آخر سيجمع بين سموحة والاتحاد السكندرى فى ديربى الإسكندرية، حيث من المتظر أن تكون المباراة قوية نظرا لأهمية الفوز بالنسبة للناديين.

ويدخل سموحة اللقاء بمعنويات مرتفعة للغاية بعدما حقق الفوز على الأهلى فى الجولة الماضية حيث يسعى لاستكمال الانتصارات لمواصلة النتائج الجيدة التى يحققها الفريق تحت قيادة مدربه أحمد سامى.

بينما يتطلع العميد حسام حسن إلى تحقيق الفوز من أجل مصالحة الجماهير بعد الخسارة فى المباراة الماضية أمام بيراميدز.

بينما يلتقى فى نفس التوقيت فريقا طلائع الجيش وأسوان على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى لقاء يتطلع الفريقان خلاله إلى تحقيق الفوز من أجل تحسين وضعهما فى جدول ترتيب الدورى الممتاز والدخول فى منطقة الأمان قبل الحسابات المعقدة.