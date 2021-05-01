شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الجمعة 30 / 4 / 2021 مباريتان فى بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث واجه الاهلى نظيرة الجونة بينما التقى سيراميكا مع البنك الاهلى ضمن مباريات المؤجلة من البطولة.

الأهلي يدفع ثمن الاستهتار ويتعادل أمام الجونة 1/1 فى الدورى

دفع الأهلي ثمن حالة الاستهتار التي ظهر بها لاعبوه خلال مباراة الجونة وتعادل بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلي والسلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ16 لبطولة الدوري الممتاز.

سيراميكا يتعادل 1-1 مع البنك الأهلى في المهمة الأولى لضياء السيد.. فيديو

تعادل سيراميكا مع نظيره البنك الأهلى، بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما مساء ،اليوم، الجمعة على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، حيث افتتح التسجيل للبنك الأهلى محمود قاعود في الدقيقة 39، قبل أن يتعادل أحمد ياسر ريان لسيراميكا في الدقيقة 82.