شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الجمعة.. الزمالك يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الجمعة 30 / 4 / 2021 مباريتان فى بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث واجه الاهلى نظيرة الجونة بينما التقى سيراميكا مع البنك الاهلى ضمن مباريات المؤجلة من البطولة .

الأهلي يدفع ثمن الاستهتار ويتعادل أمام الجونة 1/1 فى الدورى

دفع الأهلي ثمن حالة الاستهتار التي ظهر بها لاعبوه خلال مباراة الجونة وتعادل بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلي والسلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ16 لبطولة الدوري الممتاز.

سيراميكا يتعادل 1-1 مع البنك الأهلى في المهمة الأولى لضياء السيد.. فيديو

تعادل سيراميكا مع نظيره البنك الأهلى، بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما مساء ،اليوم، الجمعة على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، حيث افتتح التسجيل للبنك الأهلى محمود قاعود في الدقيقة 39، قبل أن يتعادل أحمد ياسر ريان لسيراميكا في الدقيقة 82.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة بينما بينما جاء فريق الأهلى فى المركز الثانى برصيد 37 نقطة وفى المركز الثالث بيراميدز برصيد 30 نقطة وفى المركز الرابع المصرى البورسعيدى برصيد 29 نقطة.

ترتيب الدوري المصري