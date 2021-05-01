شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون يجدد الثقة فى النحاس والفريق يستعد لسيراميكا بودية صيد المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، على الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي واللاعبين على العرض الذي قدمه الفريق أمام الزمالك والتعادل بهدفين لكل فريق، كما حرص صلاح على إجراء اتصال مع المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي المتواجد في المستشفى لتلقى العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا.

واشتمل الاتصال على الاطمئنان على حالة المشرف على الكرة ودار حديث حول أحوال الفريق، خاصة أن عادل فتحي دائم التواصل مع الجهاز الفني واللاعبين رغم تواجده في المستشفى.

وأكد صلاح للاعبين أن الفترة المقبلة تحتاج نفس الإصرار والحماس الذي ظهر عليه الفريق ويجب استغلال هذا اللقاء لتحقيق انطلاقة جديدة في الدوري مؤكدا ثقته في الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس في استعادة المستوى والنتائج التي حققها الموسم الماضى.

ومن المقرر أن يواجه المقاولون فريق صيد المحلة غداً السبت في لقاء ودي استعداداً لمباراة سيراميكا المرتقبة بالدوري العام.