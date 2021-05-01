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جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الجمعة.. محمد شريف يتصدر

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القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الجمعة 30 / 4 / 2021 مباريتان فى بطولة الدوري المصري الممتاز حيث واجه الاهلى نظيرة الجونة بينما التقى سيراميكا مع البنك الاهلى ضمن مباريات المؤجلة من البطولة . 

الأهلي يدفع ثمن الاستهتار ويتعادل أمام الجونة 1/1 فى الدورى

دفع الأهلي ثمن حالة الاستهتار التي ظهر بها لاعبوه خلال مباراة الجونة وتعادل بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلي والسلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ16 لبطولة الدوري الممتاز.

الأهلي يدفع ثمن الاستهتار ويتعادل أمام الجونة 1/1 فى الدورى

سيراميكا يتعادل 1-1 مع البنك الأهلى في المهمة الأولى لضياء السيد.. فيديو

تعادل سيراميكا مع نظيره البنك الأهلى، بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما مساء ،اليوم، الجمعة على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، حيث افتتح التسجيل للبنك الأهلى محمود قاعود في الدقيقة 39، قبل أن يتعادل أحمد ياسر ريان لسيراميكا في الدقيقة 82.

سيراميكا يتعادل 1-1 مع البنك الأهلى في المهمة الأولى لضياء السيد.. فيديو

 

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز 

وتصدر محمد شريف مهاجم فريق الأهلى جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 9 أهداف بينما جاء عمر كمال عبد الواحد مهاجم فريق المصرى المصرى البورسعيدى فى المركز الثانى، وفى المركز الثالث أحمد سمير مهاجم فريق طلائع الجيش، وفى المركز الرابع حسام حسن مهاجم فريق سموحة بنفس عدد الأهداف. 

ترتيب الهدافين
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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