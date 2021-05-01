7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة، الموافق 30 أبريل 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، مواعيد القيد وكورونا يساندان الزمالك فى أزمة التجديد لفرجانى ساسي ، وموعد مباراة الاهلى و صن داونز فى ربع نهائى دورى ابطال افريقيا، ومفاجأة.. إنبي ينسحب من صفقة كريم فؤاد واللاعب يختار الأهلي.

مواعيد القيد وكورونا يساندان الزمالك فى أزمة التجديد لفرجانى ساسى

أصبح فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك فى ورطة إدارية بعد التأكد من عدم إمكانية رحيله عن ناديه، حتى نهاية الموسم الجارى فى 30 سبتمبر، ولا يحق له الرحيل فى يونيو المقبل كما يتردد.

الأهلي يدفع ثمن الاستهتار ويتعادل أمام الجونة 1/1 فى الدورى

دفع الأهلي ثمن حالة الاستهتار التي ظهر بها لاعبوه خلال مباراة الجونة وتعادل بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلي والسلام..

اتحاد الكرة: الدورى سيستمر إلى ديسمبر المقبل إذا لم ينته 30 سبتمبر

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن انتهاء مسابقة الدورى العام يوم 30 سبتمبر المقبل أمر ضرورى ولا رجعة فيه لأنه إذا لم تنته المسابقة فى هذا الموعد ستمتد حتى ديسمبر المقبل.

موعد مباراة الاهلى و صن داونز فى ربع نهائى دورى ابطال افريقيا

يلتقى فريق الاهلى مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقى، فى إطار منافسات ربع نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد أن أوقعت القرعة الفريق الأحمر مع الفريق الجنوب أفريقى، بالقرعة التى اقيمت بمقر الكاف بالقاهرة . مفاجأة.. إنبي ينسحب من صفقة كريم فؤاد واللاعب يختار الأهلى استقر مسئولو نادى إنبي على عدم تفعيل عقد شراء كريم فؤاد من النجوم، بسبب مبلغ الـ15 مليون جنيه المتفق عليه، في الوقت الذى تعتمد فيه إدارة النادي البترولى

اختبار طبي يحدد عودة مصير الونش من قائمة الزمالك أمام بيراميدز

يخضع محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، لاختبار طبي خلال الساعات القادمة، لتحديد إمكانية ، مشاركته في مواجهة بيراميدز في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري.