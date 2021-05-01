شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الجمعة 30/4/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الجمعة 30/4/2021 العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، الأهلي يدفع ثمن الاستهتار ويتعادل أمام الجونة 1/1 فى الدورى، الأهلي يوجه الدعوة لقيادات النادى ورموزه للمشاركة فى وضع حجر أساس استاد النادى، ومفاجأة.. إنبي ينسحب من صفقة كريم فؤاد واللاعب يختار الأهلى، والأهلى يطالب الجبلاية بمواجهة دجلة وسيراميكا بدون 10 لاعبين، والأهلى يفتح ملف تجديد تعاقد أجاي ومعلول يؤجل مفاوضات التمديد لنهاية الموسم.

الأهلي يدفع ثمن الاستهتار ويتعادل أمام الجونة 1/1 فى الدورى

دفع الأهلي ثمن حالة الاستهتار التي ظهر بها لاعبوه خلال مباراة الجونة وتعادل بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلي والسلام..