شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الاهلى والجونة فى الدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة فريق الأهلي مع الجونة في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي بالسلام، في إطار الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري العام المصري.

وجاء الهدف الأول للأهلي عن طريق طاهر محمد طاهر، في الدقيقة 57، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء على يسار إسلام طارق حارس الجونة و جاء هدف التعادل لفريق الجونة عن طريق محمد نجيب في الدقيق 85 بعد عرضية من الناجية اليمني تصل إلي نجيب يضعها برأسه على يمين محمد الشناوي حارس الاهلى .