شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة 30/4/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها رئيس الزمالك يرفض معاقبة اللاعبين بعد التعادل أمام المقاولون، ومحمد عواد يشارك فى تدريبات الزمالك الجماعية وغياب جنش، والزمالك يفوض حسين السمرى لتجديد عقود لاعبى فريق اليد، وكارتيرون يعدل من أسلوبه مع الزمالك بسبب القمة.

رئيس الزمالك يرفض معاقبة اللاعبين بعد التعادل أمام المقاولون