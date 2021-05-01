شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتعادل 1-1 مع البنك الأهلى في المهمة الأولى لضياء السيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل سيراميكا مع نظيره البنك الأهلى، بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما مساء ،اليوم، الجمعة على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، حيث افتتح التسجيل للبنك الأهلى محمود قاعود في الدقيقة 39، قبل أن يتعادل أحمد ياسر ريان لسيراميكا في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة خطف ضياء السيد وجهازه المعاون أول نقطة في مهمته الأولى مع سيراميكا ليرتقى بها إلى المركز السابع في ترتيب جدول الدورى المصري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.

بينما ارتقى البنك الأهلى إلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 9 لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً.

وانحصرت معظم مجريات الشوط الأول في منتصف الملعب لمحاولة كل فريق فرض الاستحواذ والسيطرة على اللقاء واعتمد سيراميكا على انطلاقات أحمد ياسر ريان وشادى حسين في الأمام ولكن كل محاولاتهم دون فاعلية حقيقية على المرمى بينما استغل البنك الأهلى خدمات مهاجمه أحمد على الذى مرر كرة لعاصم صلاح في الدقيقة 39 أرسلها الأخير عرضية سجل منها قاعود الهدف الوحيد في الشوط الأول.

وفى الشوط الثانى اشتعلت الأجواء وتبادلا فريقا سيراميكا والبنك الأهلى الهجمات وإهدار الفرص وكانت الغلبة لفريق سيراميكا الذى نشط في الخط الأمامى عن طريق الثنائى القوي ريان وشادى حسين بينما زاد عامر عامر عن مرماه ببسالة وحافظ على شباكه أمام البنك الأهلى فى أكثر من كرة.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالى: في حراسة المرمى: عامر عامر، في الدفاع: خالد صبحى ، عبدالله محمود ، رجب بكار ، أحمد محسن،في خط الوسط : كوامى بونسو ، محمود نبيل ، ميدو جابر ، محمد إبراهيم،في الهجوم : شادى حسين ، أحمد ياسر ريان.

بينما دخل البنك الأهلى المباراة بالتشكيل التالى:في حراسة المرمى: أحمد السعدنى،في الدفاع :أسامة إبراهيم، أحمد ياسين ، محمد دبش،عاصم صلاح،في الوسط: معروف يوسف ، أستيالا ، محمد عيسى ، محمود قاعود،في الهجوم : فادى فريد ، أحمد على.