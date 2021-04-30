شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: كهربا وحسين الشحات ليس لهما وجود مع الأهلي أمام الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة مدافع الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم تكن له أي شراسة هجومية خلال الشوط الأول من مباراة الجونة.

كان الشوط الأول من مباراة الأهلي مع الجونة، انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة المقامة بينهما حاليا، ضمن مؤجلات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «النادي الأهلي ظهر بمستوى متواضع خلال الشوط الأول من مباراة الجونة، حيث لم تكن له أي فاعلية هجومية طوال الشوط».

وأضاف: «ابتعاد رباعي خط الهجوم عن مستواهم الفني أثر بالسلب على أداء الفريق، لذلك لابد أن يجري الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأحمر، تغييرات هجومية».

وتابع: «كهربا وحسين الشحات، مالهمش أي وجود مع الأهلي، طوال أحداث الشوط الأول، ويجب أن يخرج الثنائي».