شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يخوض تدريبات إضافية بعد نهاية مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى محمد عواد حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات إضافية، خاصة بعد انتهاء التدريبات الجماعية تحت إشراف أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق.

ويخضع عواد لبرنامج تدريبي إضافي لتجهيزه للفترة المقبلة بالشكل الأمثل من الناحية الفنية والبدنية.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وشهدت تدريبات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مساء اليوم الجمعة، ظهور محمد عواد حارس مرمى الفريق، حيث شارك في التدريبات الجماعية، في إطار الاستعدادات لمباراة بيراميدز.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة خاصة مع عواد قبل التدريبات لإخطاره بالمشاركة في التدريبات، بعد التزامه بقرارات الجهاز الفني في الفترة الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.