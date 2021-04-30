شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: أداء الأهلي أمام الجونة سلبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد محمد صديق مدافع الأهلي والزمالك السابق، الأداء الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الشوط الأول من مباراة الجونة.

كان الشوط الأول من مباراة الاهلي مع الجونة، انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة المقامة بينهما حاليا، ضمن مؤجلات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز:«الأهلي ظهر بمستوى سيئ للغاية في الشوط الأول من مباراة الجونة، حيث لم تكن أي شراسة هجومية للفريق الأحمر».

وأضاف :«أداء الأهلي أمام الجونة (ارتجالي)، لا توجد له أي شراسة هجومية، ونفس الامر بالنسبة لنادي للجونة»، مشيرا: «أحمد عامر، محمود شبراوي، هما أنشط لاعبي الجونة».