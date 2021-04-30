شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يضع برنامجاً بدنياً خاصاً لحازم إمام في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك لبرنامج بدني خاص تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وأدى إمام برنامجا تأهيليا بعد انتهاء التدريبات الجماعية، حيث حرص كارتيرون على تولي تنفيذ البرنامج التأهيلي للاعب؛ بخوض بعض التدريبات البدنية والإطالات.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

فيما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريبات الفريق اليوم في إطار الاستعدادات لمباراة بيراميدز في الدوري الممتاز.

وأكد المدير الفني للاعبين أن هناك بعض الأخطاء حدثت في مباراة المقاولون العرب أمس، أهمها عدم استغلال الفرص السهلة، وترجمتها إلى أهداف.

كما قال كارتيرون للاعبي الزمالك في حضور جميع أعضاء الجهاز الفني: «أعلم أنكم الأفضل وعليكم إثبات ذلك، لديكم الكثير الذي يجب أن تقدموه في المباريات المقبلة للحفاظ على صدارة الدوري».

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.