شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: عواد شارك فى التدريبات الجماعية بعد امتثاله لقرار الجهاز الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن انتهاء قرار الجهاز الفني تجاه محمد عواد حارس مرمى الفريق.

وقال نبيه في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك إن الجهاز الفني قرر مشاركة عواد، بعدما امتثل لقرار الجهاز بالمشاركة في مباراة فريق الأمل أمام زد.

وأشار نبيه إلى أن الفريق يستعد جيدا لمباراة بيراميدز المقبلة من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة تصدر بطولة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

فيما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريبات الفريق اليوم، في إطار الاستعدادات لمباراة بيراميدز في الدوري الممتاز.

وأكد المدير الفني للاعبين أن هناك بعض الأخطاء حدثت في مباراة المقاولون العرب أمس، أهمها عدم استغلال الفرص السهلة، وترجمتها إلى أهداف.

كما قال كارتيرون للاعبي الزمالك في حضور جميع أعضاء الجهاز الفني: «أعلم أنكم الأفضل وعليكم إثبات ذلك، لديكم الكثير الذي يجب أن تقدموه في المباريات المقبلة للحفاظ على صدارة الدوري».

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.