شكرا لقرائتكم خبر عن «تشيلسى» يتطلع لاستعادة «لوكاكو» من «إنتر ميلان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن تشيلسى الإنجليزى يسعى لإعادة المهاجم البلجيكى روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان الإيطالى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة «صن» البريطانية، إن تشيلسى يسعى لإعادة المهاجم لوكاكو لاعب إنتر ميلان الصيف المقبل، ومستعد لدفع مبلغ 90 مليون جنيه إسترلينى لإقناع الفريق الإيطالى بالتخلى عنه.

وأضافت الصحيفة أن الألمانى توماس توخيل المدير الفنى لنادى تشيلسى يبحث عن مهاجم هداف لتعزيز صفوف الفريق الموسم المقبل، فى ظل عدم اقتناعه بمواطنه تيمو فيرنر، الذى تعرض لانتقادات كبيرة نتيجة الفرص التى أهدرها وآخرها أمام ريال مدريد فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

كما أن المهاجم الشاب تامى أبراهام لا يقنع المدرب الألمانى واللاعب مرتبط بالرحيل نحو ويستهام يونايتد الصيف المقبل. وتابعت الصحيفة أنه مع صعوبة التعاقد مع النرويجى إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند لوجود أندية منافسة قوية أبرزها مانشستر سيتى، يعتبر توماس توخيل أن المهاجم البلجيكى فى المتناول وخيار جيد لكونه يملك خبرة كبيرة فى الدورى الإنجليزى الممتاز حيث لعب لأندية تشيلسى وويست بروميتش ألبيون وإيفرتون ومانشستر يونايتد.

وتعاقد تشيلسى مع روميلو لوكاكو صيف 2011 قادما من أندرلخت البلجيكى لكنه لم يشارك سوى فى 15 لقاء فى كل المسابقات ولم يسجل أهدافا وهو ما دفع الفريق إلى إعارته لويست بروميتش ألبيون ثم إيفرتون الذى انتقل إليه رسميا صيف 2013 قبل أن يرحل لمانشستر يونايتد صيف 2017.

وانتقل روميلو لوكاكو لإنتر ميلان صيف 2019 مقابل 73 مليون جنيه إسترلينى وسجل للفريق 61 هدفا فى 91 لقاء.