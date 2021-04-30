شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يقرر تصعيد حارس 99 للمشاركة في تدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تصعيد محمد قنديل حارس مرمى فريق زمالك 99 للمشاركة في تدريبات الفريق الأول.

ويؤدي قنديل التدريبات برفقة محمد عواد حارس الزمالك، تحت إشراف أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق.

ويغيب محمود عبدالرحيم «جنش» حارس الفريق، بسبب الإصابة أسفل الظهر ومحمد أبوجبل بسبب الإصابة بفيروس كورونا، كما يشارك أحمد نادر السيد مع فريق زمالك 2003 في مباراة الشباب أمام بيراميدز ببطولة الجمهورية.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

فيما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريبات الفريق اليوم في إطار الاستعدادات لمباراة بيراميدز في الدوري الممتاز.

وأكد المدير الفني للاعبين أن هناك بعض الأخطاء حدثت في مباراة المقاولون العرب أمس، أهمها عدم استغلال الفرص السهلة، وترجمتها إلى أهداف.

كما قال كارتيرون للاعبي الزمالك في حضور جميع أعضاء الجهاز الفني: «أعلم أنكم الأفضل وعليكم إثبات ذلك، لديكم الكثير الذي يجب أن تقدموه في المباريات المقبلة للحفاظ على صدارة الدوري».

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.