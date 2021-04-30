شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن جاهزية الونش لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعافى محمود حمدي «الونش» مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الركبة خلال مباراة البنك الأهلي قبل الماضية بالدوري الممتاز.

وشهدت تدريبات الزمالك اليوم مشاركة الونش بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية؛ ليصبح جاهزا من الناحية الطبية لمباراة بيراميدز المقبلة.

وتألق الونش خلال التقسيمة التي أقيمت بالتدريبات، حيث نجح في لفت أنظار الجهاز الفني بعد ظهوره بحالة بدنية عالية وتسجيل أكثر من هدف بتسديدات قوية بعيدة المدى.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

فيما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريبات الفريق اليوم، في إطار الاستعدادات لمباراة بيراميدز في الدوري الممتاز.

وأكد المدير الفني للاعبين أن هناك بعض الأخطاء حدثت في مباراة المقاولون العرب أمس، أهمها عدم استغلال الفرص السهلة، وترجمتها إلى أهداف.

كما قال كارتيرون للاعبي الزمالك في حضور جميع أعضاء الجهاز الفني: «أعلم أنكم الأفضل وعليكم إثبات ذلك، لديكم الكثير الذي يجب أن تقدموه في المباريات المقبلة للحفاظ على صدارة الدوري».

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.