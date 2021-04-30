شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يكتفي بتأهيل وإطالات في التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتفى يوسف إبراهيم «أوباما» صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بخوض تدريبات تأهيلية وإطالات على هامش التدريبات الجماعية مساء اليوم الجمعة بملعب النادي.

ويعاني أوباما من إجهاد عضلي، ولم يشارك في التدريبات الجماعية اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

فيما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريبات الفريق اليوم في إطار الاستعدادات لمباراة بيراميدز في الدوري الممتاز.

وأكد المدير الفني للاعبين أن هناك بعض الأخطاء حدثت في مباراة المقاولون العرب أمس، أهمها عدم استغلال الفرص السهلة، وترجمتها إلى أهداف.

كما قال كارتيرون للاعبي الزمالك في حضور جميع أعضاء الجهاز الفني: «أعلم أنكم الأفضل وعليكم إثبات ذلك، لديكم الكثير الذي يجب أن تقدموه في المباريات المقبلة للحفاظ على صدارة الدوري».

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.