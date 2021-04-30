شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: موسيماني يسهل من مهمة الأهلي أمام صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة مدافع النادي الأهلي السابق، أن تواجد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيسهل من مهمة الفريق في مباراة صن داونز، في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «تواجد موسيماني، على رأس القيادة الفنية للنادي الأهلي سيسهل من مهمة الفريق الأحمر أمام صن داونز، لأنه يعلم جيدًا نقاط القوة والضعف في الفريق الجنوب إفريقي».

وأضاف :«موسيماني، يعلم جيدا كيفية التعامل مع لاعبي صن داونز واغلاق مفاتيح اللعب عليهم، خاصة انه تولى تدريب الفريق لمدة 5 سنوات»، مضيفا :«الأهلي من المكن أن يفوز على صن داونز بنسبة 70 %».

وكانت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا أسفرت عن المواجهات التالية

الأهلي × صنداونز الجنوب إفريقي

مولودية الجزائر × الوداد المغربي

شباب بلوزداد الجزائري × الترجي التونسي

كايزر تشيفز الجنوب إفريقي × سيمبا التنزاني