شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت تدريبات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مساء اليوم الجمعة، ظهور محمد عواد حارس مرمى الفريق، حيث شارك في التدريبات الجماعية، في إطار الاستعدادات لمباراة بيراميدز.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة خاصة مع عواد قبل التدريبات لإخطاره بالمشاركة في التدريبات بعد التزامه بقرارات الجهاز الفني في الفترة الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.