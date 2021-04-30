الارشيف / اخبار الرياضه

محمد عواد يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك

0 نشر
وائل عباس 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت تدريبات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مساء اليوم الجمعة، ظهور محمد عواد حارس مرمى الفريق، حيث شارك في التدريبات الجماعية، في إطار الاستعدادات لمباراة بيراميدز.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة خاصة مع عواد قبل التدريبات لإخطاره بالمشاركة في التدريبات بعد التزامه بقرارات الجهاز الفني في الفترة الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا