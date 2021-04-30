شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: بيراميدز يصرف فلوس كثيرة والمردود صفر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صديق مدافع الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لم يقدم النتائج المنتظرة منه هذا الموسم.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز:«فريق بيراميدز غير مقنع في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، على الرغم من امتلاك النادي مجموعة من أفضل اللاعبين في مصر».

وأضاف :«الفريق يقدم نتائج جيدة في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الجارية»، مضيفا: «ابتعاد الفريق عن المنافسة على لقب الدوري، جعل اللاعبين يركزون على التتويج بالكونفيدرالية».

وتابع: «بيراميدز حتى الآن يتعاقد مع لاعبين سوبر ويصرف فلوس كثيرة، والمردود صفر».