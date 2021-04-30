شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر يؤازر لاعبي الزمالك في التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص فاروق جعفر نجم الزمالك السابق على التواجد في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم من أجل مساندة الجهاز الفني واللاعبين خلال الفترة الحالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريبات الفريق اليوم في إطار الاستعدادات لمباراة بيراميدز في الدوري الممتاز.

وشدد المدير الفني للزمالك للاعبين على أن هناك بعض الأخطاء حدثت في مباراة المقاولون العرب، أمس، أهمها عدم استغلال الفرص السهلة، وترجمتها إلى أهداف.

كما قال كارتيرون للاعبي الزمالك في حضور جميع أعضاء الجهاز الفني: «أعلم أنكم الأفضل وعليكم إثبات ذلك، لديكم الكثير الذي يجب أن تقدموه في المباريات المقبلة للحفاظ على صدارة الدوري».

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.