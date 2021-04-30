شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: خبرات لاعبي الأهلي ستحسم مواجهة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صديق، مدافع الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادر على تخطي عقبة صن داونز في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «مواجهة الأهلي وصن داونز قوية للغاية، ولكن خبرات لاعبي النادي الأهلي ستحسم المباراة لصالحهم».

وأضاف: «لست قلقًا على الأهلي في البطولة الأفريقية، في ظل الخبرات الكبيرة للاعبيه وإصرارهم على التتويج بالبطولة العاشرة».

وكانت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا أسفرت عن المواجهات التالية:

الأهلي × صن داونز الجنوب إفريقي

مولودية الجزائر × الوداد المغربي

شباب بلوزداد الجزائري × الترجي التونسي

كايرز تشيفز الجنوب إفريقي × سيمبا التنزاني