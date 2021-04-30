شكرا لقرائتكم خبر عن «ويفا» يؤكد إقامة نهائي دوري الأبطال في إسطنبول رغم الإغلاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - (أ ف ب)

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الجمعة لوكالة فرانس برس، أن نهائي مسابقة دوري الأبطال المقرر في 29 مايو/أيار، سيُقام في إسطنبول رغم موجة تفشي جديدة لفيروس كورونا في تركيا، ما أدى إلى إغلاق ثالث للبلاد.

وأصر «ويفا» على أن المباراة النهائية ستبقى في المدينة التركية، بعد ادعاءات من راديو مونتي كارلو «أر أم سي» بأن النهائي سيُنقل إلى فرنسا، في وقت تحدثت صحيفة «دايل مايل» البريطانية عن توجه لنقل مكان المباراة.

وقال الاتحاد القاري لوكالة فرانس برس، إن هناك تطمينات من السلطات التركية بأن الإغلاق الذي بدأ الخميس ومن المقرر أن يستمر حتى 17 مايو/أيار «لن يكون له أي تأثير على المباراة» التي ستقام على ملعب أتاتورك الأولمبي بحضور «عدد محدود من المتفرجين».

وأضاف أنه «سيواصل العمل عن كثب مع الاتحاد التركي لكرة القدم والسلطات المحلية والوطنية، لتنظيم المباراة بأمان».

وكان من المقرر إقامة نهائي العام الماضي على ملعب أتاتورك، لكن الوباء أجبر الاتحاد الأوروبي على إكمال المسابقة في فقاعة لشبونة، اعتباراً من الدور ربع النهائي، وذلك من أجل إنقاذ الموسم الذي توقف لأشهر طويلة منذ مارس/آذار، بسبب تفشي «كوفيد-19».