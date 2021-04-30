شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح الخطة الأمنية لتأمين دوري أبطال آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد العقيد عاشور سبت بن عاشو رئيس اللجنة الأمنية لبطولة دوري أبطال آسيا، أن الخطة الأمنية التي وضعتها القيادة العامة لشرطة الشارقة لتأمين بطولة دوري أبطال آسيا (منافسات المجموعة الثانية التي استضافها نادي الشارقة) نفذت بنجاح تام.

وقال إن الخطة الأمنية ساهمت بفعالية في إنجاح الحدث الرياضي المهم، والتي تعتبر من أهم البطولات القارية في رياضة كرة القدم على مستوى الأندية.

وأكد العقيد بن عاشور أن اللجنة الأمنية أظهرت أفضل مستوى من الجاهزية والاستعداد، واستخدام أفضل الوسائل التقنية للظهور بالشكل اللائق الذي يظهر المستوى المتقدم والخبرات الكبيرة والتراكمية التي اكتسبتها الجهات الأمنية بشرطة الشارقة في التعامل مع الأحداث الرياضية الكبرى، وفعالياتها المختلفة.

وأوضح رئيس اللجنة الأمنية لبطولة دوري أبطال آسيا 2021 أن اللجنة تحرص على أن تقدم عملياتها الأمنية بكفاءة وفاعلية، بما يحقق رؤى وتطلعات وزارة الداخلية في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.