شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الزوراء والصناعات في الدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

فاز الزوراء بصعوبة على ضيفه أمانة بغداد 1-صفر في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الشعب الدولي، ضمن الجولة الـ 29 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

فرض الزوراء هيمنته على أجواء المباراة، وسنحت له العديد من فرص التسجيل إلا إنها ضاعت، ولم يسجل سوى هدف وحيد عبر ركلة جزاء سددها حسين علي بنجاح في الدقيقة 35.

بهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده إلى 55 نقطة، ليستعيد المركز الثاني، فيما تجمد رصيد أمانة بغداد عند 39 نقطة في المركز الثامن.

وبذات النتيجة تغلب الصناعات الكهربائية على ضيفه زاخو في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الصناعة في العاصمة بغداد. وسجل مصطفى محمود هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61، ليرفع الصناعات الكهربائية، رصيده إلى 30 نقطة في المركز 14، فيما تجمد رصيد زاخو عند 40 نقطة في المركز السادس.

وانتهت مباراة فريق القاسم مع مضيفه نفط البصرة بالتعادل 1-1، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الفيحاء في البصرة.

سجل هدف نفط البصرة المحترف بنيامين أكور في الدقيقة 25، فيما أدرك التعادل للقاسم أحمد نعيم في الدقيقة 77.