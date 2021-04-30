شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبد الله: لاعبو الزمالك ليس لديهم انتماء للكيان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

توعد إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية المكلفة بإدارة الزمالك، لاعبي فريقه بعقوبات مغلظة بعد التعادل مع المقاولون العرب 2-2 وخسارة نقطتين في صراع الدوري.

وقال إبراهيم عبدالله في تصريحات صحفية: «المرة دي مش هتعدي، لازم يكون في وقفة وعقاب وقرارات قوية، لان صبرنا نفد، وعملنا كل حاجة للفريق دون فائدة».

وتابع: «سفرنا الفريق بطائرات خاصة وأحضرنا أفضل اللبس وكل شوية نسمع عن خلافات ومشاكل، لاعبو الزمالك غير منتمين للكيان ولا يشعرون بآلام الجمهور، وفي ناس بتخرب في الفريق».

وتقدم المقاولون العرب عن طريق محمد سمير في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، وأدرك المغربي أشرف بنشرقي التعادل للزمالك في الدقيقة 30 من ركلة جزاء أيضاً، قبل أن يمنح اللاعب نفسه التقدم لفريقه مطلع الشوط الثاني (49)، لكن عبدالله ياسين سجل هدف التعادل للضيوف (80).

وتوقفت صحوة الزمالك عند فوزين متتاليين منذ خسارته أمام الأهلي حامل اللقب 1-2 منتصف الشهر الحالي، فاكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 40 نقطة بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي الذي يمتلك ثلاث مباريات مؤجلة، فيما رفع المقاولون رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث عشر.