شكرا لقرائتكم خبر عن ضغط المباريات يضرب بيراميدز بسبب الكونفدرالية.. 29 مباراة × 137 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعانى معظم الفرق المصرية من ضغط مسابقة الدورى في الموسم الحالي، نظرًا لكونه موسم استثنائى، إلا إن الضغط الأكبر يقع على عاتق فريقى الأهلى وبيراميدز نظرًا لمشاركة الأول في بطولة دورى أبطال أفريقيا، ومشاركة الثانى في الكونفدرالية الأفريقية.

بيراميدز يعانى من ضغط مبارياته في مسابقتى الدورى والكونفدرالية، الأمر الذى أدى لتعرض العديد من اللاعبين للإصابات وغيابات كثيرة ترتب عليها هبوط في الأداء والنتائج.

وخاض الفريق السماوى حتى الآن 18 مباراة في مسابقة الدورى، حيث واجه بيراميدز في أول مباراة نظيره الاتحاد السكندرى في 12 ديسمبر 2020، فيما خاض 10 مواجهات بالكونفدرالية حتى تأهل لربع نهائى البطولة لمواجهة انيمبا النيجيرى، فضلاً عن خوض لقاء وحيد فى مسابقة كأس مصر أمام فريق العبور.

ومنذ أول مباراة خاضها بيراميدز فى مسابقة الدورى بالموسم الحالى، والتى كانت أمام زعيم الثغر، يصبح الفريق السماوى مشاركًا فى 29 مباراة فى 137 يومًا، لاسيما وإن بيراميدز خاض 5 مواجهات فى الكونفدرالية خارج أرضه، مما أدى لتعرض اللاعبين للإجهاد بسبب رحلات السفر الطويلة فى القارة السمراء.

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من اتحاد الكرة بشأن تحديد مواعيد مبارياته في الدوري الممتاز بداية من الجولة 22 وحتى الجولة 34 والأخيرة، وجاء تحديد المواعيد على النحو التالي:

الجولة 22 يوم 19 مايو .. الإنتاج الحربي * بيراميدز .. استاد السلام .. الساعة 5 مساء

الجولة 24 يوم 27 مايو .. المقاولون العرب * بيراميدز .. استاد الجبل الأخضر .. الساعة 5 مساء

مؤجلات الجولة 23 يوم 1 يوليو .. بيراميدز * البنك الأهلي .. استاد الدفاع الجوي .. الساعة 5 مساء

الجولة 27 يوم 5 يوليو .. الأهلي * بيراميدز .. استاد السلام .. الساعة 9 مساء

الجولة 28 يوم 9 أغسطس .. بيراميدز * انبي .. استاد الدفاع الجوي .. الساعة 5 مساء

مؤجلات الجولة 25 يوم 13 أغسطس .. بيراميدز * الإسماعيلي .. استاد الدفاع الجوي .. الساعة 9 مساء

مؤجلات الجولة 26 يوم 17 أغسطس .. بيراميدز * سموحة .. استاد الدفاع الجوي .. الساعة 5 مساء

الجولة 29 يوم 21 أغسطس .. طلائع الجيش * بيراميدز .. استاد جهاز الرياضة .. الساعة 5 مساء

الجولة 30 يوم 25 أغسطس .. بيراميدز * المصري .. استاد الإسكندرية .. الساعة 7 مساء

الجولة 31 يوم 10 سبتمبر .. الجونة * بيراميدز .. استاد خالد بشارة بالجولة .. الساعة 7 مساء

الجولة 32 أحد يومي 21 أو 22 سبتمبر .. بيراميدز * أسوان .. استاد الدفاع الجوي

الجولة 33 أحد يومي 25 أو 26 سبتمبر .. مصر المقاصة * بيراميدز .. استاد الجبل الأخضر

الجولة 34 أحد يومي 29 أو 30 سبتمبر .. بيراميدز * غزل المحلة .. استاد الدفاع الجوي