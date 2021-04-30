شكرا لقرائتكم خبر عن إجهاد "الضامة" وراء خروج سعد سمير من مباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، أن سعد سمير شعر بإجهاد في العضلة الضامة، وتم استبداله خلال مباراة الفريق الحالية أمام الجونة كإجراء احترازي منعًا لتفاقم الإصابة، وخرج سعد سمير في الشوط الأول من مباراة الفريق أمام الجونة، وشارك ياسر إبراهيم بدلًا منه.

ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - سعد سمير - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج - أكرم توفيق - محمود عبد المنعم كهربا - حسين الشحات - ناصر ماهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

فيما يضم تشكيل الجونة ، كلاً من:

حراسة المرمى: إسلام طارق.

خط الدفاع: جوناثان أنجويم، محمد نجيب، لؤي وائل، محمود الجزار.

خط الوسط: سيرج اكا، نور السيد وأحمد عامر، محمد حبيب.

خط الهجوم: إدريس مبومبا، والشبراوي.

وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في الدقيقة 57.