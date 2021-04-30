شكرا لقرائتكم خبر عن مبومبا والشبراوي يقودان هجوم الجونة أمام الأهلي والفريق يصل ملعب السلام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الجونة لملعب مباراة الفريق أمام الأهلي في المواجهة المرتقبة والتي تجمعهما اليوم الجمعة على استاد "الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري.

وأعلن رضا شحاتة تشكيل الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: إسلام طارق.

خط الدفاع: محمود الجزار، محمد نجيب، لوكا، محمد يكن.

خط الوسط: جوناثان نيجويم، سيرج أكا، نور السيد، أمير.

خط الهجوم: إدريس مبومبا، والشبراوي.

ورفض الجهاز الفني لفريق الجونة خوض أي مباريات ودية قبل مواجهة الأهلي، المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم، ويسعى الجونة لتضميد جراحه، بعد الخروج الصادم من كأس مصر أمام أسوان، والفشل في التأهل لدور ربع النهائي من المسابقة التي كان يعول عليها الفريق الساحلي من أجل ترويض أول ألقابه المحلية.



لاعبو الجونة



لاعبو الجونة



لاعبو الجونة

ويتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - سعد سمير - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج - أكرم توفيق - محمود عبد المنعم كهربا - حسين الشحات - ناصر ماهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء: على لطفي - ياسر إبراهيم - مروان محسن - وليد سليمان - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد هاني.

ووصلت حافلة فريق الأهلي إلى استاد "الأهلي والسلام" استعدادا لمواجهة الجونة اليوم الجمعة، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري.

وقام بيتسو موسيماني المدير الفني بمعاينة أرضية ملعب السلام والاطمئنان على حالة الأرضية قبل خوض مباراة الجونة اليوم، والتي يرغب خلالها المارد الأحمر في تحقيق الفوز ومواصلة سلسلة انتصاراته.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الجونة كالتالي:‏ محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا ‏ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو ‏السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ‏ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.‏