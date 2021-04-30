شكرا لقرائتكم خبر عن العارضة تحرم أفشة من إحراز هدف التعزيز لفريق الأهلى بمرمى الجونة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدى القائم لتسديدة محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب فريق الأهلى، على مرمى إسلام طارق حارس فريق الجونة، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الـ 16 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه الذى يخوض اللقاء والذى جاء كالتالى :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - سعد سمير - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج - أكرم توفيق - محمود عبد المنعم كهربا - حسين الشحات - ناصر ماهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

بينما جاء تشكيل فريق الجونة بقيادة رضا شحاتة كالتالى :

حراسة المرمى: إسلام طارق.

خط الدفاع: محمود الجزار، محمد نجيب، لوكا، محمد يكن.

خط الوسط: جوناثان نيجويم، سيرج أكا، نور السيد، أمير.

خط الهجوم: إدريس مبومبا، والشبراوي.