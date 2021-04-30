شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: مشاركة عواد فى تدريبات الزمالك بعد امتثاله لقرار الجهاز الفنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن انتهاء قرار الجهاز الفني بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، تجاه محمد عواد حارس مرمى الفريق، وقال نبيه في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك، إن الجهاز الفني قرر مشاركة عواد بعدما امتثل لقرار الجهاز بالمشاركة في مباراة فريق الأمل أمام زد.
وأشار مدرب عام الزمالك، إلى أن الفريق يستعد جيدا لمباراة بيراميدز المقبلة من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة تصدر بطولة الدوري.
وأدى محمد عواد، تدريبات إضافية خاصة، بعد انتهاء التدريبات الجماعية تحت إشراف أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق، ويخضع عواد لبرنامج تدريبي إضافي لتجهيزه للفترة المقبلة بالشكل الأمثل من الناحية الفنية والبدنية.
وتغيب محمود عبد الرحيم "جنش" حارس المرمى عن التدريبات بسبب معاناته من الإصابة بآلام أسفل الظهر، وفضل الجهازان الطبي والفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح جنش راحة من التدريبات حتى لا تتفاقم إصابته، على أن يخضع الحارس لبرنامج تأهيلي بعد العودة للتدريبات.
فى سياق متصل، خضع حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك لبرنامج بدني خاص تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون، وأدى اللاعب برنامجا تأهيليا بعد انتهاء التدريبات الجماعية، حيث حرص كارتيرون على تولي تنفيذ البرنامج التأهيلي للاعب؛ بخوض بعض التدريبات البدنية والإطالات.
ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.