شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: مشاركة عواد فى تدريبات الزمالك بعد امتثاله لقرار الجهاز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن انتهاء قرار الجهاز الفني بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، تجاه محمد عواد حارس مرمى الفريق، وقال نبيه في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك، إن الجهاز الفني قرر مشاركة عواد بعدما امتثل لقرار الجهاز بالمشاركة في مباراة فريق الأمل أمام زد.

وأشار مدرب عام الزمالك، إلى أن الفريق يستعد جيدا لمباراة بيراميدز المقبلة من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة تصدر بطولة الدوري.