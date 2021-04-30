شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة سيراميكا والبنك الأهلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ضياء السيد، المدير الفني لسيراميكا وخالد جلال مدرب البنك الأهلى تشكيل فرقهما في المواجهة التي تجمهما بعد قليل على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالى: في حراسة المرمى : عامر عامر، في الدفاع: خالد صبحى، عبدالله محمود ، رجب بكار، أحمد محسن، في خط الوسط : كوامى بونسو ، محمود نبيل ، ميدو جابر ، محمد إبراهيم، في الهجوم: شادى حسين ، أحمد ياسر ريان.

ودخل البنك الأهلي المباراة بالتشكيل التالى: فى حراسة المرمى: أحمد السعدنى، في الدفاع: أسامة إبراهيم، أحمد ياسين ، محمد دبش، عاصم صلاح، في الوسط: معروف يوسف، أستيالا، محمد عيسى، محمود قاعود، في الهجوم : فادى فريد، أحمد على.

ويحتل البنك الأهلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في ثمانية لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً.

بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الثامن بجدول ترتيب الدورىبرصيد 25 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.