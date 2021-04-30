شكرا لقرائتكم خبر عن معاناة أوباما من الإجهاد العضلى.. وإصابة جمعة بجزع الرباط الداخلى للركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بخوض تدريبات تأهيلية وإطالات، على هامش المران الجماعى المقام حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة بيراميدز.

ويعاني يوسف أوباما من إجهاد عضلي، أدى لعدم مشاركته فى التدريبات الجماعية، حتى لا تتفاقم الإصابة، واكتفى بالمران التأهيلى للاستعداد للمرحلة المقبلة.

كما حصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر على راحة من التدريبات؛ بسبب معاناته من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وتعرض جمعة للإصابة خلال مشاركته في مباراة الزمالك أمس أمام المقاولون العرب بمسابقة الدوري الممتاز، وسيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي بعد عودته للتدريبات مرة أخرى لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، وشدد المدير على أن هناك بعض الأخطاء حدثت في مباراة المقاولون العرب أمس، أهمها عدم استغلال الفرص السهلة، وترجمتها إلى أهداف.

كما قال كارتيرون للاعبي الزمالك في حضور جميع أعضاء الجهاز الفني: "أعلم أنكم الأفضل وعليكم إثبات ذلك، لديكم الكثير الذي يجب أن تقدموه في المباريات المقبلة للحفاظ على صدارة الدوري".

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.