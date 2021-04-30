شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتقدم على سيراميكا بهدف فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق البنك الأهلى، الشوط الأول متقدما على نظيره سيراميكا بهدف سجله محمود قاعود في الدقيقة 39، من عمر المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وانحصرت معظم مجريات الشوط الأول في منتصف الملعب، لمحاولة كل فريق فرض الاستحواذ والسيطرة على اللقاء، واعتمد سيراميكا على انطلاقات أحمد ياسر ريان وشادى حسين في الأمام، ولكن كل محاولاتهما دون فاعلية حقيقية على المرمى، بينما استغل البنك الأهلى خبرات مهاجمه أحمد على الذى مرر كرة لعاصم صلاح في الدقيقة 39، أرسلها الأخير عرضية سجل منها قاعود الهدف الوحيد في الشوط الأول.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالى: في حراسة المرمى : عامر عامر، في الدفاع: خالد صبحى، عبدالله محمود ، رجب بكار، أحمد محسن، في خط الوسط : كوامى بونسو ، محمود نبيل ، ميدو جابر ، محمد إبراهيم، في الهجوم: شادى حسين ، أحمد ياسر ريان.

ودخل البنك الأهلي المباراة بالتشكيل التالى: فى حراسة المرمى: أحمد السعدنى، في الدفاع: أسامة إبراهيم، أحمد ياسين، محمد دبش، عاصم صلاح، في الوسط: معروف يوسف، أستيالا، محمد عيسى، محمود قاعود، في الهجوم : فادى فريد، أحمد على.

ويحتل البنك الأهلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في ثمانية لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً.

بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الثامن بجدول ترتيب الدورىبرصيد 25 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.