شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي والجونة فى استاد السلام ببطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مباراة الأهلي والجونة باستاد الأهلي في السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الـ16 لبطولة الدوري المصري، ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - سعد سمير - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج - أكرم توفيق - محمود عبد المنعم كهربا - حسين الشحات - ناصر ماهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء: على لطفي - ياسر إبراهيم - مروان محسن - وليد سليمان - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد هاني.

فيما يضم تشكيل الجونة ، كلاً من :

حراسة المرمى: اسلام طارق

خط الدفاع: جوناثان أنجويم، محمد نجيب، لؤي وائل، محمود الجزار

خط الوسط: سيرج اكا، نور السيد وأحمد عامر، محمد حبيب

خط الهجوم: ادريس مبومبو، محمود شبراوي.

ووصلت حافلة فريق الأهلي إلى استاد "الأهلي والسلام" استعدادا لمواجهة الجونة اليوم الجمعة، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري.

وقام بيتسو موسيماني المدير الفني بمعاينة أرضية ملعب السلام والاطمئنان على حالة الأرضية قبل خوض مباراة الجونة اليوم، والتي يرغب خلالها المارد الأحمر في تحقيق الفوز ومواصلة سلسلة انتصاراته.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الجونة كالتالي:‏ محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا ‏ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو ‏السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ‏ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.‏