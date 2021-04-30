شكرا لقرائتكم خبر عن الونش جاهز لتدعيم الزمالك أمام بيراميدز.. وتصعيد حارس من الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعافى محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الركبة خلال مباراة البنك الأهلي بالدوري الممتاز، وشهدت تدريبات الزمالك اليوم مشاركة الونش بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية؛ ليصبح جاهزا من الناحية الطبية لمباراة بيراميدز المقبلة.

وتألق الونش خلال التقسيمة التي أقيمت بالتدريبات، حيث نجح في لفت أنظار الجهاز الفني بعد ظهوره بحالة بدنية جيدة وتسجيل أكثر من هدف بتسديدات قوية بعيدة المدى.

وقرر باتريس كارتيرون، تصعيد محمد قنديل حارس مرمى فريق زمالك 99 للمشاركة في تدريبات الفريق الأول، ويؤدي قنديل التدريبات برفقة محمد عواد حارس الزمالك، تحت إشراف أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق.

ويغيب محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الفريق، بسبب الإصابة أسفل الظهر ومحمد أبو جبل بسبب الإصابة بفيروس كورونا، كما يشارك أحمد نادر السيد مع فريق زمالك 2003 في مباراة الشباب أمام بيراميدز ببطولة الجمهورية.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.