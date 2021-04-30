شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يرفض معاقبة اللاعبين بعد التعادل أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، اقتراح أعضاء اللجنة بفرض عقوبات على لاعبى الفريق الأول بعد التعادل المخيب أمام المقاولون العرب، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، في بطولة الدوري، وانتهت بهدفين لكل فريق.

وتمسك رئيس لجنة الزمالك بعدم فرض أي عقوبة على لاعبى الفريق، رغم علمه بالصراع الدائم بين حراس المرمى محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل، وانشغال عدد من اللاعبين بعروض احتراف خارجية وعدم التركيز مع الفريق الأبيض.

وكان إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية، أكد أن هناك عقوبات مغلظة سيتم توقيعها على اللاعبين بعد التعادل مع ذئاب الجبل، كما توعد حارسى المرمى، إلا أن رئيس اللجنة رفض توقيع تلك العقوبات.