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رئيس الزمالك يرفض معاقبة اللاعبين بعد التعادل أمام المقاولون

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القاهرة - سامية سيد - رفض المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، اقتراح أعضاء اللجنة بفرض عقوبات على لاعبى الفريق الأول بعد التعادل المخيب أمام المقاولون العرب، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، في بطولة الدوري، وانتهت بهدفين لكل فريق.

 

وتمسك رئيس لجنة الزمالك بعدم فرض أي عقوبة على لاعبى الفريق، رغم علمه بالصراع الدائم بين حراس المرمى محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل، وانشغال عدد من اللاعبين بعروض احتراف خارجية وعدم التركيز مع الفريق الأبيض.

 

وكان إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية، أكد أن هناك عقوبات مغلظة سيتم توقيعها على اللاعبين بعد التعادل مع ذئاب الجبل، كما توعد حارسى المرمى، إلا أن رئيس اللجنة رفض توقيع تلك العقوبات.

 

وأضاف عضو اللجنة: "لاعبو الزمالك غير منتمين للكيان ولا يشعرون بآلام الجمهور، وفى ناس بتخرب في الفريق.. بعض الناس اللى بتسعى لتدمير الفريق خدنا قرار صارم بمنعهم من دخول الزمالك".

 

وأكمل إبراهيم عبد الله: "لن نقبل أن يظل النادى مسرحاً للاحداث الخارجة عن النص ولن نسمح للأًصوات الهدامة بزعزعة استقرار الزمالك".

 

وأكد إبراهيم عبد الله أن الثنائى محمود جنش ومحمد أبو جبل حارسي مرمى الفريق الأبيض تنتظرهم عقوبات في الساعات المقبلة قائلا:" مينفعش حارس مرمى يشمت في مرض زميله ولاينفع نشوف تراشق بالالفاظ والعبارات الغامضة بين حراس الزمالك".

 

وأضيف عضو اللجنة التنفيذية في الزمالك: "هناك عقوبات وقرارات ستصدر من إدارة الزمالك ضد جنش وأبو جبل بسبب أزماتهم الأخيرة".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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