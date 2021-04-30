شكرا لقرائتكم خبر عن هل نجا الزمالك من فخ "رونالدينيهو العرب" بعد أرقامه المتواضعة هذا الموسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت مفاوضات انتقال إليكسندر أمير عادل المحترف المصري في الدنمارك، لصفوف الزمالك بداية هذا الموسم، جدلا كبيرا في الوسط الرياضي، وارتفعت حدة الجدل أكبر حينما تباطأ الزمالك في حسم الصفقة، ليرحل اللاعب لصفوف دجلة بعدما رفض الانتظار لحين تفعيل توقيعه للزمالك.

حصل اللاعب على فرص متفاوتة مع دجلة مع اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني اليوناني السابق للفريق، لكن كانت على صعيد المشاركة فقط وليس الأداء والأرقام، فجاءت أرقام اللاعب متواضعة للغاية، حيث لعب 9 مباريات مع المدرب اليوناني بالدوري، منهم مباراتان فقط كأساسي، وسجل خلال المباريات التسع هدفا وحيدا في مرمى سموحة، فيما لم يصنع أي أهداف.

مع المدرب التشيلي الحالي لفريق دجلة، ماريو سالاس، شارك إلكسندر أمير عادل لمدة 12 دقيقة فقط خلال مباراة الفريق والاتحاد السكندري في دور الـ16 لكأس مصر، فيما لم يتواجد 8 مباريات في قائمة الفريق، وتواجد مرة وحيدة على دكة بدلاء ولم ينزل فيها للملعب.

إجمالا بلغت دقائق مشاركة إليكسندر أمير عادل مع دجلة هذا الموسم في بطولتي الدوري والكأس، 584 دقيقة، ما يعادل 6 مباريات كاملة، وهي أرقام متواضعة تجعل جماهير الزمالك تحمد ربها لعدم إتمام التعاقد مع اللاعب المصري الذي قضى مسيرة احترافية ليست بالقصيرة في الدنمارك.

إليكسندر هو لاعب مصري من مواليد 18 مارس 1994 لأب مصري من محافظة القاهرة وأم دنماركية، ومعروف باسم ومعروف باسم "أليكسندر" أو "رونالدينهو" الدنمارك بسبب موهبته، واسمه كاملًا، أليكسندر أمير عادل باكويسون.

بدأ مسيرته الكروية في نادي لونجي الدنماركي، وبعدها في نادي إف سي كوبنهاجن الدنماركي، قبل أن ينتقل لصفوف فريق الشباب، بنادي آيندهوفن الهولندي، في مركز صانع الألعاب، ورفض الانضمام إلى منتخب الدنمارك لأن والده كان ينتظر فرصة لتمثيل اللاعب لمنتخب الفراعنة، وبالفعل في 2013، قام خلاله ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب، تحت 20 سنة، بدعوته للعب مع منتخب مصر، وشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب 2013، التي فازت بها مصر في مباراة واحدة، ضد منتخب بينين.

في وقت سابق، طالب رافائيل بينيتز مدرب ليفربول، بسرعة ضم اللاعب، وانتشرت أخبار بمفاوضات من قطبي الليجا الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، من ضم اللاعب، ولكن استطاع نادي بي إس في إيندهوفن الهولندي أن يضم أمير عادل، أو "ألكسندر ياكوبزن"، إلى صفوفه.

وفي فبراير 2015 انضم إلى نادي فالكنبيرج السويدي، بعد فسخ عقده مع إيندهوفن الهولندي، ثم انتقل منه إلى نادي بودو جيلمست النرويجي، حتى استقر به المطاف في فريقه فيبورج الهولندي، الذي انضم إليه في الانتقالات الشتوية الأخيرة، ليفسخ تعاقده وينضم إلى الزمالك رسميًا لمدة 4 مواسم لكن الصفقة لم تحسم بشكل رسمي في ظروف غامضة لينضم اللاعب لصفوف دجلة.