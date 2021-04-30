شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوض حسين السمرى لتجديد عقود لاعبى فريق اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد حسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين المنتهية عقودهم بالفريق الأول لكرة اليد خلال الساعات القليلة القادمة، خاصة أنها ستنتهى بشكل رسمي نهاية شهر أبريل الجارى، وبالتالي يجب توقيع عقود جديدة معهم لأن هؤلاء اللاعبين يحق لهم التوقيع لأى نادٍ آخر.

من جانبه أكد حماد عبد الباري، المدير الإداري لفريق اليد بنادي الزمالك، أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي قامت بتفويض السمري لتجديد عقود لاعبي فريق اليد.

وأوضح عبد الباري أن اللاعبين المنتهية عقودهم مع الفريق هم: أحمد الأحمر، ومحمد رمضان "هتلر"، ومحمد علي، وسام نوار، وأحمد حسام، ومصطفى خليل، وعلي هشام، وأحمد دودو، وهشام السبكي.

وأشار إلى أن الفريق سيبرم صفقات جديدة من أجل سد احتياجات الفريق بجانب تصعيد بعض لاعبي المرتبط للفريق الأول.