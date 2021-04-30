شكرا لقرائتكم خبر عن العراقي ونوفل يمثلان التحكيم المصري فى كأس أفريقيا للكرة الشاطئية بالسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي اختيار الحكمين المصريين هاني العراقي وأحمد نوفل الحكمين الدوليين في بطولة كأس أفريقيا للكرة الشاطئية المقامة بالسنغال، ضمن القائمة النهائية لحكام كأس أفريقيا لكرة القدم الشاطئية والتي ستقام بدولة السينغال، وتقام في الفترة بين 23 - 29 مايو المقبل.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن مجموعة منتخب مصر في كأس الأمم للكرة الشاطئية وترتيب مباريات الفراعنة خلال البطولة، المقرر إقامتها في السنغال العام الجاري، حيث وقعت مصر في مجموعة تضم منتخبات: موزمبيق والمغرب وسيشل.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر للكرة الشاطئية مبارياته بمواجهة موزمبيق، ثم سيشيل ويختتم مجموعته بمواجهة منتخب المغرب.

وأعلن كاف وضع السنغال الدولة المضيفة للبطولة على رأس المجموعة الأولى، فيما سيكون منتخب مصر للكرة الشاطئية، الفريق الأعلى تصنيفًا وفقًا لنتائج كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية 2018، على رأس المجموعة الثانية.

وجرت قرعة تصفيات بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية بين الفرق الستة، وهى المغرب وتنزانيا والكونغو الديموقراطية وأوغندا وموزمبيق والفائز من مدغشقر وسيشل، لتوزيعها على المجموعتين.