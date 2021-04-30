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محمد عواد يشارك فى تدريبات الزمالك الجماعية وغياب جنش

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القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة، ظهور محمد عواد حارس مرمى الفريق، حيث شارك في التدريبات الجماعية في إطار الاستعدادات لمباراة بيراميدز. 

 

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، جلسة خاصة مع عواد قبل التدريبات لإخطاره بالمشاركة في التدريبات بعد التزامه بقرارات الجهاز الفني في الفترة الماضية.

 

فيما تغيب محمود عبد الرحيم "جنش" حارس المرمى عن التدريبات بسبب معاناته من الإصابة بآلام أسفل الظهر، وفضل الجهازان الطبي والفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح جنش راحة من التدريبات حتى لا تتفاقم إصابته، على أن يخضع الحارس لبرنامج تأهيلي بعد العودة للتدريبات.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

 

ويستمر غياب محمد أبو جبل حارس الزمالك، عن فريقه في مباراة بيراميدز، بعد تعرضه للإصابة بفيروس  والذى تسبب في غيابه أمام المقاولون أيضا، ويحتاج أبو جبل لبعض الوقت الإضافي لحين العودة للتدريبات والمباريات لحين شفائه تماما من الفيروس.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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