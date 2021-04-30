شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يشارك فى تدريبات الزمالك الجماعية وغياب جنش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة، ظهور محمد عواد حارس مرمى الفريق، حيث شارك في التدريبات الجماعية في إطار الاستعدادات لمباراة بيراميدز.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، جلسة خاصة مع عواد قبل التدريبات لإخطاره بالمشاركة في التدريبات بعد التزامه بقرارات الجهاز الفني في الفترة الماضية.

فيما تغيب محمود عبد الرحيم "جنش" حارس المرمى عن التدريبات بسبب معاناته من الإصابة بآلام أسفل الظهر، وفضل الجهازان الطبي والفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح جنش راحة من التدريبات حتى لا تتفاقم إصابته، على أن يخضع الحارس لبرنامج تأهيلي بعد العودة للتدريبات.