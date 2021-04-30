كارتيرون للاعبى الزمالك: "أعلم أنكم الأفضل".. وجعفر يؤازر الفريق فى التدريبات

القاهرة - سامية سيد - حرص فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق، على التواجد في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اليوم الجمعة، من أجل مساندة الجهاز الفني واللاعبين خلال الفترة الحالية، خاصة بعد التعادل المخيب أمام المقاولون العرب.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريبات الفريق، وشدد المدير الفني للاعبين على أن هناك بعض الأخطاء حدثت في مباراة المقاولون العرب أمس، أهمها عدم استغلال الفرص السهلة، وترجمتها إلى أهداف.

كما قال كارتيرون للاعبي الزمالك في حضور جميع أعضاء الجهاز الفني: "أعلم أنكم الأفضل وعليكم إثبات ذلك، لديكم الكثير الذي يجب أن تقدموه في المباريات المقبلة للحفاظ على صدارة الدوري".

وتعادل الزمالك مع المقاولون بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما مساء، الخميس، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الـ 18 فى الدورى الممتاز، تقدم محمد سمير للمقاولون من ضربة جزاء، ثم تعادل أشرف بن شرقى للزمالك من ضربة جزاء أيضًا، وسجل بن شرقى الهدف الثانى للفارس الأبيض قبل أن يتعادل عبد الله ياسين لذئاب الجبل.